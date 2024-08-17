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Росіяни розповсюджують фейк про «безглуздість» спецоперації ЗСУ у Курській області

Росіяни розповсюджують фейк про «безглуздість» спецоперації ЗСУ у Курській області

Російські пропагандисти відійшли від шоку перших днів українського наступу в Курській області, отримали методички та почали формувати «об’єктивну картину» подій.

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Катастрофічний провал військових і силових структур рф придворні блогери кремля намагаються перекрити поширенням наративів про нібито «безглуздість» блискучої та зухвалої операції ЗСУ.

Росіяни розповсюджують новий фейк

При цьому контроль ЗСУ над 1000 кв км ворожої території, про що вперше офіційно заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на думку «літописців» за ворожими пропагандистськими ресурсами, є або дріб’язком, або навіть неіснуючим фактом.

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«Сьогодні ворожа пропаганда намагається дзеркально перенести свої нищівні невдачі під Курськом на «прогнози» майбутньої поразки та обвалення фронту для ЗСУ. Не ведемося і не розповсюджуємо ворожі наративи! Тримаємо стрій! – йдеться у повідомленні.

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