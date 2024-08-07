Україна атакує Курщину: у фейсбуці та телеграмі активізувалися боти та “ідіоти”

Поки що нову “Курську битву” росія програє. На цьому фоні активізувалися її інформаційні війська. Російські боти лякають українців страшною ракетною атакою по великих містах. Ворог намагається працювати локально – персонально лякають киян, одеситів, харків’ян та мешканців Дніпра.

На жаль, допомагають їм так звані “корисні ідіоти” – ті українські користувачі соцмереж, хто не включає розум і живе одними емоціями. У результаті страх штовхає таких людей поширювати ворожу дезінформацію.

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Хочеться запитати таких наших співвітчизників, які мимоволі підіграють ворогові: “А до цього нас не обстрілювали?” Коли на початку 2022 року російська орда вторглася в Україну “звільняти нас”, по нас не стріляли? Як почали тоді обстріли, так вони і не припинялися. Все, що росіяни мають у своєму розпорядженні, вони відразу запускають по Україні.

Може зараз прилетіти ракета по Одесі? Може! Чи залежить це від українського наступу? Ні! Росія запустить одну або кілька ракет за першої ж нагоди. Зв’язувати обстріли міст з наступом – це марно панікувати, псувати нерви собі і близьким, і, що найогидніше, допомагати рашистам. А могли б порадіти за наших захисників. Хто знає, можливо, ця операція стане переломною у війні і наблизить нас до її якнайшвидшого закінчення.