Россияне распространяют фейк о «нелепости» спецоперации ВСУ в Курской области

Российские пропагандисты отошли от шока первых дней украинского наступления в Курской области, получили методички и начали формировать «объективную картину» событий.
Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».
Катастрофический провал военных и силовых структур рф придворные блогеры кремля пытаются перекрыть распространением нарративов о якобы «нелепости» блестящей и дерзкой операции ВСУ.
При этом контроль ВСУ над 1000 кв км вражеской территории, о чем впервые официально заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по мнению «летописцев» по враждебным пропагандистским ресурсам, является либо мелочью, либо даже несуществующим фактом.
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«Сегодня враждебная пропаганда пытается зеркально перенести свои сокрушительные неудачи под Курском на «прогнозы» предстоящего поражения и обрушения фронта для ВСУ. Не ведемся и не распространяем вражеские нарративы! Держим строй!» – говорится в сообщении.
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