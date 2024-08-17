Новости Одессы и Одесской области

Россияне распространяют фейк о «нелепости» спецоперации ВСУ в Курской области

Россияне распространяют фейк о «нелепости» спецоперации ВСУ в Курской области

Российские пропагандисты отошли от шока первых дней украинского наступления в Курской области, получили методички и начали формировать «объективную картину» событий.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Катастрофический провал военных и силовых структур рф придворные блогеры кремля пытаются перекрыть распространением нарративов о якобы «нелепости» блестящей и дерзкой операции ВСУ.

Россияне распространяют новый фейк

При этом контроль ВСУ над 1000 кв км вражеской территории, о чем впервые официально заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по мнению «летописцев» по враждебным пропагандистским ресурсам, является либо мелочью, либо даже несуществующим фактом.

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«Сегодня враждебная пропаганда пытается зеркально перенести свои сокрушительные неудачи под Курском на «прогнозы» предстоящего поражения и обрушения фронта для ВСУ. Не ведемся и не распространяем вражеские нарративы! Держим строй!» – говорится в сообщении.

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