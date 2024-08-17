Россияне распространяют фейк о «нелепости» спецоперации ВСУ в Курской области

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Катастрофический провал военных и силовых структур рф придворные блогеры кремля пытаются перекрыть распространением нарративов о якобы «нелепости» блестящей и дерзкой операции ВСУ.

При этом контроль ВСУ над 1000 кв км вражеской территории, о чем впервые официально заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по мнению «летописцев» по враждебным пропагандистским ресурсам, является либо мелочью, либо даже несуществующим фактом.

«Сегодня враждебная пропаганда пытается зеркально перенести свои сокрушительные неудачи под Курском на «прогнозы» предстоящего поражения и обрушения фронта для ВСУ. Не ведемся и не распространяем вражеские нарративы! Держим строй!» – говорится в сообщении.

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