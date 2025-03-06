Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як встановило розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний молодий чоловік з Одеської області. Російські спецслужби завербували його через Телеграм-канал для пошуку «легких» грошей.

Слідуючи отриманій інструкції, агент придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник.

Потім він мав залишити пристрій за адресою, яку очікував від росіян. Після цього рашисти планували підірвати пристрій за допомогою виклику на підключений до нього телефон.

Перед тим, як здійснити теракт, російський куратор доручив агенту виконати «тестове» завдання: підпалити батарейні та релейні шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини.

Співробітники СБУ та Нацполіції завчасно викрили зловмисника, повністю задокументували його підривну діяльність та затримали за місцем проживання, коли він намагався позбутися речових доказів.

Під час обшуку у затриманого вилучили складові для виготовлення вибухового пристрою, зокрема хімічні компоненти та вогнегасник із мобільним телефоном.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (замах на диверсію в умовах воєнного стану).

Крім того, планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту).

Наразі невдалий терорист перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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