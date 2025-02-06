За даними слідства, до диверсії причетні двоє юнаків віком 17 і 18 років. Вони були завербовані через Телеграм-канали, де їм запропонували гроші за виконання завдання. Куратор із Росії надав їм чіткі інструкції щодо підготовки та реалізації злочину. Їхньою метою було розібрати частину рейок та вставити металеві предмети у стики, щоб спричинити аварію.

Операція із затримання підозрюваних пройшла вночі. На момент затримання вони ще не встигли завершити підготовку диверсії. В СБУ зазначають, що цей випадок пов’язаний із попередніми терористичними атаками, організованими російськими агентами. Координатором обох терактів був представник спецслужб РФ, якого розшукують українські правоохоронці.

Наразі юнакам оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада). За ці злочини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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