За інформацією пресслужби СБУ, всі затримані – жителі Білгорода-Дністровського віком від 21 до 34 років. Серед них є рецидивіст, який раніше скоював крадіжки.

А в обласному управлінні поліції уточнили, що 21-річного жителя Білгорода-Дністровського завербували ворожі спецслужби, коли він шукав в інтернеті підробіток, і залучив до злочинної діяльності чотирьох своїх знайомих.

У змові вони спалили два релейних шкафи та трансформаторну підстанцію на лінії залізничного сполучення, а були затримані, коли намагалися підпалити дві вежі мобільного зв’язку та кілька будівель місцевих сільрад.

Молоді люди приїжджали на об’єкти на машині, зламували двері або розбивали вікна будівель, обливали легкозаймистою рідиною та підпалювали. Свої дії вони фіксували на відео, яке надсилали замовнику для отримання винагороди.

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Усі п’ять правопорушників затримані у процесуальному порядку. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру залежно від скоєного, за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Зараз їх перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних в Одеській області. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство триває.

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