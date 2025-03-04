Як повідомили в управлінні СБУ в Одеській області, спілкуючись у «Чат-рулетці», 55-річний чоловік повідомляв координати дислокації українських підрозділів та військової техніки, а також деталі влаштування блокпостів.

Згодом одну з таких записаних розмов він виклав на відеохостинг, не враховуючи, що поширення такої інформації в умовах воєнного стану заборонено законом. В результаті співробітники СБУ встановили та затримали зловмисника.

Йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану).

Матеріали справи направлені до суду. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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