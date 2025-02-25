Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка наприкінці минулого року через месенджер налагодила контакт із представником центру спеціального призначення «Кубинка». Він запропонував їй співпрацю – розвідувати місця дислокації українських військових і допомагати в підготовці диверсій в Одесі та області.

За винагороду жінка не тільки самостійно збиралася виконувати ворожі завдання, а й намагалася вербувати спільників.

За вказівкою куратора, вона підпалила трансформаторну підстанцію в Одесі, зафіксувавши все на відео, яке відправила замовнику як доказ виконання завдання.

Згодом їй доручили нове завдання – поїхати до Дніпра і забрати елемент вибухового пристрою. Діставшись міста, вона знайшла схованку, зробила фото для звіту перед куратором і повернулася до Одеси, де сховала пристрій у заздалегідь підготовленому місці.

Жінку затримали «на гарячому». Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше Служба безпеки України запобігла диверсії на залізничній колії в Одеській області.