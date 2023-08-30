Київ цієї ночі зазнав потужної атаки ракет і дронів-камікадзе: є загиблі (фото)

Сьогодні вночі, 30 серпня, російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами з літаків і кораблів у Чорному морі. Гучною ніч була у Києві. У столиці внаслідок падіння уламків є загиблі.

Сьогодні тривога лунала майже всю ніч по всій Україні. Повідомлення про роботу ППО були у кількох містах України — Одеса, Черкаси, Житомир. Але найбільшого удару зазнала столиця.

За словами очільника Київської МВА Сергія Попка, такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет.

Також у столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

Загинули люди — два охоронці підприємства 26 та 36 років, повідомили в КМВА.

Ще троє людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Окрім того, на Київщині через масовану атаку росіян виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трави. Всі пожежі ліквідували, повідомили в ДСНС.

У Києві через падіння уламків зруйновано дах «Ашану» у Дарницькому районі столиці.

За офіційною інформацією, цієї ночі знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА

Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

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