Ворог уночі атакував “шахедами” південь Одеської області: наслідки

Сьогодні вночі росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками типу Shahed-136, які запускали у кілька хвиль.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України та Одеської ОВА.
Масована нічна атака була спрямована цивільною інфраструктурою Подунав’я.
17 дронів були збиті силами протиповітряної оборони. Проте є і влучення.
У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, при спробі висадки на чорноморському узбережжі українською авіацією потоплено катер КС-701 “Тунець”, на якому були російські військові.
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