Російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова – є поранені та загиблі (фото, відео)

Сьогодні вранці, у суботу, 19 серпня 2023 року, близько 11:30, країна-терорист росія завдала ракетного удару по центру українського міста Чернігова. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, попередньо до центру міста прилетіла балістична ракета. Удар припав по будівлі драмтеатру, де в цей час проходила виставка виробників безпілотників «Люті пташки».

На місці працюють рятувальники, медики, поліція. Центр міста частково перекрито.

За інформацією правоохоронців, станом на 13:00 відомо про 5 загиблих та 42 постраждалих. Травмовано 37 осіб, у тому числі 11 дітей. Усім надається медична допомога.

Більше подробиць – на відео:

Відео з місця «прильоту» опублікував у соцмережах президент Володимир Зеленський:

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен», – прокоментував глава держави.

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Джерела: Суспiльне та Телеграм-канал «Думська»