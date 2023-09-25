Росія – країна-терорист: мер Одеси Труханов про нічну атаку

Внаслідок нічної атаки на Одесу значні пошкодження отримали Морвокзал, об’єкти, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО, та житлові будинки.

Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

“Чергова нічна атака рашистів на Одесу. Значних ушкоджень отримав Морвокзал. Постраждали об’єкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Усі пошкодження будуть зафіксовані. Також внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Травмовано одну громадянську жінку – потерпілій надано медичну допомогу. Міські комунальні служби працюють у оперативному режимі. Усі наслідки атаки уточнюються. Росія – країна-терорист”, – прокоментував Труханов.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня збройні сили росії атакували Одещину ракетами та безпілотниками.

Пошкодження отримали об’єкти припортової інфраструктури, зерносховища, складські приміщення приватного підприємства та кілька приватних будинків у передмісті Одеси.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 23 липня росія вкотре обстріляла Одесу. Ця атака на місто стала однією з найпотужніших за весь час війни. Внаслідок ракетного удару постраждала велика кількість житлових будинків, освітніх закладів та пам’яток архітектури.