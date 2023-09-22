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Відновився суд над мером Трухановим: звинувачення готувалося до нього два з половиною роки

Відновився суд над мером Трухановим: звинувачення готувалося до нього два з половиною роки

Сьогодні, 22 вересня, мало відбутися засідання щодо розгляду по суті справи одеського “Краяна”. Тоді будівлю колишнього заводу місто купило за завищеною ціною. Один із підозрюваних – мер Одеси Геннадій Труханов. Підготовка до розгляду справи по суті тривала 2,5 роки.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, кримінальне розслідування за звинуваченням одеського голови та ще кількох осіб в розкраданні в особливо великих розмірах при купівлі збанкрутілого заводу «Краян» триває не перший рік.

Мера та інших осіб звинувачують у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн в результаті реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

Справа “Краяна”: понад 30 засідань та арешт мера

З жовтня 2018 року ця справа розглядалася у Малинівському районному суді міста Одеса. 4 липня 2019 року цей суд оголосив виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам.

У САП не погодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу. І в 2021 році Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) скасувала виправдувальний вирок і направила справу на перегляд.

За два роки у справі було призначено 35 судових засідань. Але розпочати розгляд справи ВАКС зміг лише цього року, 25 квітня. І цього разу в історії «Краяна» з’явилися нові епізоди, щодо яких Офіс генерального прокурора зміг винести нові підозри.

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Тепер йдеться не тільки про можливу розтрату бюджетних коштів і зловживання службовим становищем — як у попередніх версіях слідства. Детективи НАБУ та прокурори САП стверджують, що мають достатні докази незаконного заволодіння землею в Одесі.

За їхніми словами, подібні махінації здійснювало ціле злочинне угруповання. У його діяльності брав участь мер, високопосадовці, обласний прокурор. За версією НАБУ вони могли отримувати незаконні доходи за передачу прав на забудову земель, що належать територіальній громаді міста.

Суд призначив Труханову заставу у розмірі 30,9 мільйона гривень. Але обвинувачений його не вніс, заявивши, що в нього немає таких грошей. Тому ВАКС ухвалив арештувати мера на 60 днів. Оскільки 30 мільйонів у нього не знайшлося, призначив йому заставу у розмірі 13,4 мільйона гривень. Але й цих грошей у мера не виявилося.

Заплатив необхідну суму депутат фракції «Довіряй справам» Дмитро Танцюра. Так Труханов опинився на свободі.

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