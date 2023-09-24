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В Одесі чути вибухи – рашисти атакують «шахедами» та ракетами (ОНОВЛЕНО)

В Одесі чути вибухи – рашисти атакують «шахедами» та ракетами (ОНОВЛЕНО)

Ніч на понеділок, 25 вересня 2023 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області гучною – рашисти розпочали атаку ударними безпілотниками-шахедами.

В області оголошено повітряну тривогу. У місті чути вибухи та гул авіації (втім, її одеситам побоюватися не слід – це наші «пташки»).

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уже закликав у соцмережах мешканців Одещини залишатися в укриттях до відбою тривоги і в жодному разі не знімати роботу сил протиповітряної оборони.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у напрямку Одеси рухається група БпЛА типу Shahed. Йтиме бойова робота.

«Одеса – в укриття!», – закликають військові.

«Одеське життя» стежить за ситуацією та оновлюватиме інформацію за потребою.

Водночас закликаємо не вірити сумнівним Телеграм-каналам: наразі ракети в наш бік не летять (зараз їхній напрямок – Кривий Ріг).

Тим не менш, ракетоносії в Чорному морі присутні, тому ситуація може змінюватися.

ОНОВЛЕНО:

За даними моніторингових Телеграм-каналів, на Одесу йдуть ракети «Онікс» (однією з таких ракет було зруйновано Преображенський собор у липні). Напрямок – центр міста.

Періодично чути потужні вибухи – це працює ППО. Водночас повідомляється і про приліт у місті.

ОНОВЛЕНО 1:23:

Приблизно о 1:20 пролунав відбій повітряної тривоги. За попередньою інформацією, ця атака була комбінована. Чекаємо на офіційну інформацію від військових.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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