Россия — страна-террорист: мэр Одессы Труханов о ночной атаке

В результате ночной атаки на Одессу значительные повреждения получили Морвокзал, объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, и жилые здания.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

“Очередная ночная атака рашистов на Одессу. Значительные повреждения получил Морвокзал. Пострадали объекты в историческом центре города, являющейся охранной зоной ЮНЕСКО. Все повреждения будут зафиксированы. Также в результате взрывной волны повреждены жилые здания. Травмирована одна гражданская женщина — пострадавшей оказана медицинская помощь. Городские коммунальные службы работают в оперативном режиме. Все последствия атаки уточняются. Россия – страна-террорист”, — прокомментировал Труханов.

Напомним, в ночь на 25 сентября вооруженные силы россии атаковали Одесщину ракетами и беспилотниками.

Повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домов в пригороде Одессы.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, 23 июля россия в очередной раз обстреляла Одессу. Эта атака на город стала одной из самых мощных за всё время войны. В результате ракетного удара пострадало большое количество жилых домов, образовательных учреждений и памятников архитектуры.