Россия — страна-террорист: мэр Одессы Труханов о ночной атаке

В результате ночной атаки на Одессу значительные повреждения получили Морвокзал, объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, и жилые здания.
Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.
“Очередная ночная атака рашистов на Одессу.
Значительные повреждения получил Морвокзал.
Пострадали объекты в историческом центре города, являющейся охранной зоной ЮНЕСКО.
Все повреждения будут зафиксированы.
Также в результате взрывной волны повреждены жилые здания.
Травмирована одна гражданская женщина — пострадавшей оказана медицинская помощь.
Городские коммунальные службы работают в оперативном режиме.
Все последствия атаки уточняются.
Россия – страна-террорист”, — прокомментировал Труханов.
Напомним, в ночь на 25 сентября вооруженные силы россии атаковали Одесщину ракетами и беспилотниками.
Повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домов в пригороде Одессы.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, 23 июля россия в очередной раз обстреляла Одессу. Эта атака на город стала одной из самых мощных за всё время войны. В результате ракетного удара пострадало большое количество жилых домов, образовательных учреждений и памятников архитектуры.