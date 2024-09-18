Річкам та озерам Одеської області загрожує сильне забруднення

Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань попереджає про загрозу забруднення водойм в Одеській області через повені у сусідніх країнах.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
«У зв’язку зі складними погодними умовами, що накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, у тому числі річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, джерела питного водопостачання частини населення Одеської області», – йдеться у повідомленні.
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Для запобігання виникненню інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб посилив низку заходів, а саме:
- моніторинг якості питного водопостачання, що здійснюється з поверхневих водоемов Одеської області;
- постійний контроль за станом здоров’я населення області;
- санітарно-освітня робота серед населення щодо важливості дотримання гігієни та профілактики інфекційних захворювань.
Про ускладнення епідемічної ситуації буде поінформовано додатково.
Як запевнили у центрі, ситуація перебуває під постійним контролем.
Раніше «Одеське життя» розповідала, що через повінь у центральній частині Європи «Укрзалізниця» скасувала ряд поїздів до Австрії та Чехії.
А в неділю, 15 вересня, потужна злива обрушилася на Одесу.
Фото odessa.comments.ua