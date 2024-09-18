Річкам та озерам Одеської області загрожує сильне забруднення

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

«У зв’язку зі складними погодними умовами, що накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, у тому числі річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, джерела питного водопостачання частини населення Одеської області», – йдеться у повідомленні.

Для запобігання виникненню інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб посилив низку заходів, а саме:

моніторинг якості питного водопостачання, що здійснюється з поверхневих водоемов Одеської області;

постійний контроль за станом здоров’я населення області;

санітарно-освітня робота серед населення щодо важливості дотримання гігієни та профілактики інфекційних захворювань.

Про ускладнення епідемічної ситуації буде поінформовано додатково.

Як запевнили у центрі, ситуація перебуває під постійним контролем.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що через повінь у центральній частині Європи «Укрзалізниця» скасувала ряд поїздів до Австрії та Чехії.

А в неділю, 15 вересня, потужна злива обрушилася на Одесу.

Фото odessa.comments.ua