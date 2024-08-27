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Екологи з’ясували причину загибелі качок на озері в Одеській області

Екологи з’ясували причину загибелі качок на озері в Одеській області

Результати проби води в озері Путрино біля села Троїцьке засвідчили, що у водоймі перевищено всі норми гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, деякі – у 13 разів. Це і стало причиною загибелі качок.

Про результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 20 серпня за місцем загибелі качок в озері Путріно, повідомили в Держекоінспеції Південно-Західного округу.

Зокрема, виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій:

  • нітрити – у 13,7 разів;
  • зважені речовини – у 6,8 разів;
  • азот амонійний – у 5,5 разів;
  • фосфати – у 2,5 разів;
  • біологічне споживання кисню – у 2,6 раза;
  • хімічне споживання кисню – в 1,7 раза.

«Можливою причиною таких показників є висока температура повітря», – зазначають екологи.

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Нагадаємо, в липні екологи двічі фіксували факт масової загибелі риби – у Паліївській затоці Хаджибейський лиман.

Основною причиною мору риби екологи назвали зменшення розчинного кисню у воді через аномально високу температуру повітря.

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