В Одесі морська вода набула дивних кольорів та світиться вночі: що відбувається

Усьому виною одноклітинні

До змін кольору морської води містяни ніби звикли, але питання впливу на здоров’я залишається відкритим. Розібратися, чи безпечно зараз купатися в Чорному морі біля Одеси, нам допоміг біолог Владислав Балінський.

Він розповів, що одним із найбільших екологічних викликів для Чорного моря є масове розмноження одноклітинних водоростей, в даному випадку відоме як «червоний прилив».

Здебільшого його викликають дінофлагеляти – особливий вид водоростей, які можуть надавати воді червонуватого відтінку через високу концентрацію. В кожному кубічному сантиметрі морської води під час такого цвітіння може міститися кілька мільйонів одиниць.

Окрім цього, ознаки цвітіння спостерігаються і вночі, бо дінофлагеляти можуть фосфоризуватися і тоді вода починає світитися. Причину цього явища Владислав Балінський бачить у кліматичних змінах, опріснені та забрудненні вод північно-західного регіону Чорного моря.

– Це нормальна ситуація для цього періоду. Якраз наприкінці серпня, на початку вересня змінюються вітри. Починають домінувати вітри з Дніпровсько-Бузького лиману. Саме це і призводить до більшого опріснення морської води. Тож на розмноження водоростей впливають два фактори – збільшення опріснення та бруд.

Перші випадки «червоного приливу» в регіоні були зафіксовані у 2019 році. Прибережні регіони звикли до цього явища, однак за яскравим кольором прихована небезпека.

– Це небезпечно для людини, бо водорості виділяють в навколишнє середовище багато речовин, і в тому числі токсини, які впливають на печінку, центральну нервову систему, а також викликають інтоксикацію, – пояснює Владислав Балинський.

Еколог наголошує: проблема в тому, що невідомо в якій кількості і які саме токсини будуть виділятися. До того ж вони можуть розповсюджуватися навіть інгаляційним способом, тобто не обов’язково купатися чи торкатися води, іноді вони починають випаровуватися, і люди, які просто дихають повітрям, теж мають ознаки отруєння.

Страждають не лише люди

Окрім серйозних наслідків для людини, масове розмноження водоростей шкодить морському середовищу. Воно спричиняє різке зниження вмісту кисню у воді, що призводить до масової загибелі морських організмів. Наочним результатом є масштабний мор риб та медуз-корнеротів. Тож треба бути обережними із вживанням морепродуктів в період цвітіння, адже це може призвести до отруєння.

– Річ у тім, що забруднення, воно, як правило, комбіноване. Воно не може бути викликано лише біогенними речовинами. Скоріше за все, воно також поєднується з мікробіологічними забрудненнями. Науковці постійно говорять щодо глибоководного випуску стічних вод, що чотирьох кілометрів вглиб – недостатньо для того, щоб ці речовини не впливали на екологію Одеської затоки.

Для розв’язання цієї проблеми необхідно запровадити системи моніторингу якості води та контролю забруднення, особливо у прибережних зонах, таких як Одеська затока. Однак через брак таких систем та відсутність належного контролю, екологічна ситуація в Одеській затоці продовжує погіршуватися.