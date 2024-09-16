Через негоду в Європі Укрзалізниця скасувала кілька міжнародних рейсів

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що пік негоди в Австрії очікується сьогодні-завтра, тож відновлення руху скоро не буде, вокзали та метро завтра будуть частково закриті.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», рейс Відень – Київ – Відень щонайменше в понеділок курсуватиме як Будапешт – Київ – Будапешт.

Також рейс Чоп – Відень – Чоп скасовано через неможливість виїхати з Відня.

Пасажирів із квитками у Відні просять звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безоплатним поселенням і харчуванням на період негоди.

Крім того, рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Тому 16 вересня очікується човниковий рух від Праги до польського кордону та від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Водночас в Укрзалізниці зазначили, що поїзди з Варшави і назад, із Хелма та Кошице курсують без змін і за графіком.

В «Укрзалізниці» наголосили, що приймають пасажирів, які не встигли на свої рейси через безпрецедентну негоду, на інші рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.

«Працюємо разом із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією», – зазначили в УЗ.

Нагадаємо, вранці неділі, 15 вересня, на Одесу обрушилася потужна злива. Попередньо у місті випала майже півмісячна норма опадів. В результаті ряд вулиць виявилися затопленими та заблокованими для проїзду, була тимчасово паралізована робота електротранспорту.