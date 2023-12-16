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Ремонт одеської школи за 109 мільйонів: оголошено повторний тендер

Ремонт одеської школи за 109 мільйонів: оголошено повторний тендер

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило повторний тендер на реконструкцію загальноосвітньої школи №39 на вулиці Успенській за більш ніж 109 млн грн.

Згідно з інформацією, оприлюдненою напередодні у системі держзакупівель Prozorro, аукціон має відбутися 25 грудня 2023 року.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що торги пройдуть 18 грудня, але їх довелося перенести через відсутність заявок.

Повторний тендер на ремонт одеської школи

Відповідно до техзавдання до тендеру, реконструкція навчального закладу має бути завершена до 31 грудня 2024 року. Серед зазначених робіт – посилення конструкції, заміна металевих на залізобетонні, заміна підлог, ремонт вікон та дверей, влаштування пандусу та підйомника, заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання, утеплення зовнішніх стін фасадів та ще ряд робіт.

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Вказана вартість робіт – 109,3 млн грн. При цьому уточнюється, що проект реконструкції школи фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – а це понад 41 млн грн. Із цієї суми 8 млн грн – співфінансування із міського бюджету Одеси.

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Фото: Суспiльне

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