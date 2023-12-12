В селі під Одесою обладнають протирадіаційне укриття за 27 мільйонів

Тендер на облаштування протирадіаційного укриття у дитячому садку оголосили у селі Дачне Одеського району. На ремонт витратить понад 27 мільйонів гривень.
Інформація про тендер опублікована на порталі державних закупівель “Прозорро”.
Замовником робіт є Даченська сільська рада, яка готова витратити на повне відновлення укриття в дошкільному закладі 27 млн 431 тисячу гривень.
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У тендерній документації зазначено, що планується повне відновлення та зміцнення стін, сходів, оповіщення про небезпеку. Приміщення облаштують сантехнікою та меблями.
Роботи планують закінчити у грудні 2024 року.
Зазначимо, що за даними останнього перепису населення, що відбувся у 2001 році, у селі проживало понад 8 тисяч осіб. Скільки зараз у населеному пункті мешкає людей, невідомо.
Чим відрізняються сховища та протирадіаційні укриття?
Укриття міського населення у сховищах забезпечує його захист та від радіоактивного зараження. Для захисту від радіоактивного зараження населення сільської місцевості та невеликих міст, за якими нанесення ядерних ударів малоймовірне, використовуються протирадіаційні укриття.