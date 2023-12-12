В селі під Одесою обладнають протирадіаційне укриття за 27 мільйонів

Інформація про тендер опублікована на порталі державних закупівель “Прозорро”.

Замовником робіт є Даченська сільська рада, яка готова витратити на повне відновлення укриття в дошкільному закладі 27 млн 431 тисячу гривень.

У тендерній документації зазначено, що планується повне відновлення та зміцнення стін, сходів, оповіщення про небезпеку. Приміщення облаштують сантехнікою та меблями.

Роботи планують закінчити у грудні 2024 року.

Зазначимо, що за даними останнього перепису населення, що відбувся у 2001 році, у селі проживало понад 8 тисяч осіб. Скільки зараз у населеному пункті мешкає людей, невідомо.

Чим відрізняються сховища та протирадіаційні укриття?

Укриття міського населення у сховищах забезпечує його захист та від радіоактивного зараження. Для захисту від радіоактивного зараження населення сільської місцевості та невеликих міст, за якими нанесення ядерних ударів малоймовірне, використовуються протирадіаційні укриття.