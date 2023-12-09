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В Одесі готові віддати понад 100 мільйонів на ремонт школи на Успенській

В Одесі готові віддати понад 100 мільйонів на ремонт школи на Успенській

В Одесі оголошено черговий неадекватний у дні війни тендер: загальноосвітню школу №39 на вулиці Успенській планують капітально відремонтувати за майже 110 мільйонів гривень.

Як повідомляється у системі держзакупівель Prozorro, тендер оголосило управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Згідно з умовами закупівлі, реконструкція має бути завершена до кінця 2024 року. У списку передбачуваних робіт вказано:

  • посилення конструкції, заміна металевих на залізобетонні;
  • заміна підлоги;
  • ремонт вікон та дверей;
  • пристрій пандусу та підйомника;
  • заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання;
  • утеплення зовнішніх стін та ще ряд робіт.

Вартість робіт оцінили у 109,3 млн гривень.

Аукціон призначено на 18 грудня.

Тендер на ремонт одеської школи

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Також повідомляється, що проект реконструкції фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у розмірі понад 41 млн. гривень, з яких 8 млн. гривень – співфінансування з міського бюджету Одеси.

Будівля школи №39 була збудована у 1875 році. Як навчальний заклад працював з 1893 року. Цю школу планували ремонтувати ще 2020 року, але 2021 року заклад остаточно закрили для робіт.

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Нині школу закрито, а всіх учнів перевели до школи №16.

За словами міського голови Геннадія Труханова, тут планується провести капітальний ремонт усередині та зовні навчального корпусу з переплануванням приміщень та облаштуванням додаткового пожежного виходу, а також двоповерхової прибудови спортивної зали.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, біля будівлі одеської мерії на Думській площі відбулася чергова акція протесту проти сумнівних та неадекватних тендерів. Вже третій місяць ордесити наполегливо домагаються від влади скасувати багатомільйонні тендери та спрямувати ці кошти на допомогу ЗСУ.

Фото: Суспiльне

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