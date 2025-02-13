Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, договір було укладено з порушенням вимог бюджетного законодавства, що могло призвести до необґрунтованих витрат близько 5 млн грн бюджетних коштів.

Встановлено, що у 2022 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала договір із ТОВ на розроблення проєктної документації для капітального ремонту ділянки дороги між Роздільною та Єреміївкою.

Как зазначили в прокуратурі, договір було укладено без належного фінансування та відповідних бюджетних асигнувань, а з моменту його підписання жодні роботи фактично не виконувалися. Попри це, протягом трьох років сторони неодноразово продовжували термін дії угоди без достатніх правових підстав.

После втручання прокуратури сторони розірвали вищезгаданий договір.

Раніше прокуратура Одеської області скасувала тендер на ремонт дороги в селі Єреміївка через порушення в закупівельній процедурі.

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