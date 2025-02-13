Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, договор был заключен с нарушением требований бюджетного законодательства и мог привести к необоснованным расходам около 5 млн. грн бюджетных средств.

Установлено, что в 2022 году Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с ООО на разработку проектной документации для капитального ремонта участка дороги между Раздельной и Еремеевкой.

Как отметили в прокуратуре, договор был заключен без надлежащего финансирования и соответствующих бюджетных ассигнований, а с момента его подписания никакие работы фактически не выполнялись. Несмотря на это, в течение трех лет стороны неоднократно продлевали срок действия соглашения без достаточных правовых оснований.

После вмешательства прокуратуры стороны расторгли вышеупомянутый договор.

Ранее прокуратура Одесской области отменила тендер на ремонт дороги в селе Еремеевка из-за нарушений в закупочной процедуре.

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