На Одещині за майже 50 мільйонів відремонтують дорогу між селами

Про це інформує система електронних закупівель Prozorro.

Аукціон заплановано на 27 травня. Пропозиції від учасників прийматимуть до 24 травня.

Замовником оголошено тендер на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення протяжністю 9,2 кілометра.

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За умовами тендеру підрядник має розібрати каміння, укріпити основу, постелити нове асфальтобетонне покриття та облаштувати узбіччя. Також передбачено ремонт усіх штучних споруд та встановлено дорожні знаки.

Очікувана вартість ремонту – 48 млн 350 тис. 152 гривень.

Купівлю послуги вирішили провести у форматі відкритих торгів з особливостями. Це означає, що тендерна процедура проходить у коротші терміни, ніж у відкритих торгах.

Період подання пропозицій – сім календарних днів, період оскарження кваліфікації – п’ять календарних днів. Під час таких торгів часто не відбувається аукціону, тобто в потенційного підрядника немає конкурентів.

У разі укладення угоди компанія-переможець повинна буде виконати ремонт до 31 грудня 2024 року.

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