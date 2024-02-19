Асфальту не буде: на Одещині скасували тендер на ремонт дороги за 112 мільйонів

Договір на закупівлю робіт з «Капітального ремонту транспортної розв’язки на км 426+320 (с. Єреміївка) автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса» між приватним підприємством і Службою відновлення та розвитку інфраструктури було укладено ще у жовтні 2021 року

Потім у 2022 та 2023 його було пролонговано без визначення джерела фінансування, без бюджетних асигнувань та фактично без мети реального настання наслідків.

За сприяння працівників прокуратури у судовому порядку договір було визнано недійсним. Договірні зобов’язання припинено, а справу закрито за відсутністю предмета спору.