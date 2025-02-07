Про перебіг робіт відзвітувала регіональна Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Уже влаштовано конструкцію мосту з перильною огорожею, укладено асфальт. Тривають роботи на підходах до мосту і на самій мостовій споруді: відсипання насипу і конусів біля опор, монтаж сепараторів, влаштування водоскидних споруд.

«Також відновлено автомобільну дорогу Т-1607 Ізмаїл – Кілія – Вилкове», – повідомили в Службі.

Нагадаємо, побудований міст – важлива стратегічна споруда півдня Одеської області. Це економіко-логістична «брама» до річкових і морських портів, прифронтових областей і веде до контрольно-пропускних пунктів із державами-сусідами.

Міст через канал Кофа був побудований у 60-х роках минулого століття. У 2021 році його закрили через аварійний стан. Ремонт цього мосту було розпочато наприкінці 2023 року.

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