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Рашити вдарили балістикою по Одеському району: є загиблі та тяжко поранені

Рашити вдарили балістикою по Одеському району: є загиблі та тяжко поранені

Сьогодні, 10 квітня 2024 року, російські фашисти весь день тероризують Одесу та область. І ввечері завдали подвійного удару балістикою по Одеському району.

Про наслідки прильотів повідомляють Сили оборони півдня України.

За офіційною інформацією, ворог знову атакував транспортну інфраструктуру.

«Є попадання в АЗС, що посилює вибухову небезпеку», – наголошується у повідомленні.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні в період з 18:00 до 18:30 години Одещина вкотре була під ударами балістичних ракет, попередньо – Іскандер-М.

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, у тому числі одна дитина – 10-річна дівчинка. ще семеро людей зазнали поранень.

«Один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе», – додав Кіпер.

Нагадаємо, ввечері 10 квітня в Одесі пролунали кілька потужних вибухів.

Зазначимо, що сьогодні, у 80-ті роковини звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників, росіяни з раннього ранку тероризують одеситів. Перші ракетні удари були завдані рано-вранці, потім ворог атакував Одеську область, застосувавши різні види ракет. Повідомлялося, що в результаті прильоту по об’єкту транспортної інфраструктури було поранено двох співробітників Одеської залізниці.

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