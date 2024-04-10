Увечері 10 квітня Одесу струсонула серія потужних вибухів: є «приліт»

Після невеликої перепочинку після ранкових обстрілів в Одесі знову пролунав сигнал тривоги і за кілька хвилин пролунали кілька потужних вибухів.

Не виключено, що наше місто зазнало чергової атаки балістичними ракетами. Місцеві Телеграм-канали також повідомляють про приліт. Принаймні, про це свідчить хмара диму, що піднімається над містом.

І оскільки не виключені повторні запуски бажано залишатися в укриттях або хоча б «за двома стінами» (актуально для мешканців багатоповерхівок, які при атаці балістикою можуть і не встигнути добігти до найближчого укриття).

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.

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