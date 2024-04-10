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Ракетний удар по Одесі 10 квітня: постраждали залізничники

Ракетний удар по Одесі 10 квітня: постраждали залізничники

Сьогодні вранці, 10 квітня 2024 року, у день визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників, російські нащадки фашистів цинічно обстріляли місто балістичними ракетами, зокрема об’єкти критичної інфраструктури.

Під час атаки постраждали двоє співробітників залізниці, повідомляє прес-служба компанії «Укрзалізниця».

Постраждалих було госпіталізовано з пораненнями та травмами. Їхній стан стабільний. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Як уточнює видання «Думська», поранено машиніста та помічника машиніста. Машиніст з пораненням голови у реанімації у тяжкому стані. Поранення його помічника – середньої тяжкості.

Нагадаємо, рано вранці 10 квітня Одесу струсонули кілька потужних вибухів  росіяни атакували місто балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Через деякий час атака відновилася – ворог завдав кілька точкових ударів по Одеської області із застосуванням ракет різних типів.

За інформацією військових, намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі.

Фото ілюстративне

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Редакція ПРОФІЛЬ
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