“Привітання” рашистів тривають: в Одесі чути вибухи, триває повітряний бій

Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни”.

Як повідомили в Силах оборони півдня, ворог атакує Одеську область, застосовуючи різні види ракет.

“Ворог передбачувано активізувався в день визволення Одеси від фашистських загарбників.

Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте роботі Сил оборони!

Не орієнтуйте ворога публікаціями бойової роботи та наслідків влучень”, – попереджають військові.

Атаки ворога одна за одною тривали від ранку. Від початку доби було запущено чотири “Іскандери” та дві крилаті ракети, повідомляють моніторингові канали.

Росіяни завдали ударів по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також пошкоджено енергетичний об’єкт, приватний будинок, кілька автомобілів. Люди дивом не постраждали.

А вночі Одеська область відбивалася від ударних дронів, збито 2 “шахеди”.