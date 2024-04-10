Новини Одеси та Одеської області

“Привітання” рашистів тривають: в Одесі чути вибухи, триває повітряний бій

“Привітання” рашистів тривають: в Одесі чути вибухи, триває повітряний бій

10 квітня, у День визволення Одеси від фашистських загарбників, російські окупанти продовжують завдавати точкові ракетні удари по Одеській області. Триває бойова робота Сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни”.

Як повідомили в Силах оборони півдня, ворог атакує Одеську область, застосовуючи різні види ракет.

“Ворог передбачувано активізувався в день визволення Одеси від фашистських загарбників.
Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте роботі Сил оборони!
Не орієнтуйте ворога публікаціями бойової роботи та наслідків влучень”, – попереджають військові.

Атаки ворога одна за одною тривали від ранку. Від початку доби було запущено чотири “Іскандери” та дві крилаті ракети, повідомляють моніторингові канали.

Росіяни завдали ударів по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також пошкоджено енергетичний об’єкт, приватний будинок, кілька автомобілів. Люди дивом не постраждали.

А вночі Одеська область відбивалася від ударних дронів, збито 2 “шахеди”.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk