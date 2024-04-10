Новини Одеси та Одеської області

В Одесі сильні вибухи: рашисти завдали удару у День визволення міста

В Одесі сильні вибухи: рашисти завдали удару у День визволення міста

Рано-вранці 10 квітня 2024 року російські фашисти обстріляли Одесу, імовірно, балістичними ракетами. Місто струсили кілька потужних вибухів.

10 квітня Одеса відзначає день визволення від німецько-фашистських загарбників. У 2024 році місто відзначає 80-ті роковини цієї події. І саме цього дня продовжувачі справи фашизму у 21-му столітті, рашисти, у своїй манері “привітали” одеситів зі святом.

Приблизно о 5:30 ранку жителів міста розбудили гучні вибухи, що збіглися з включенням сигналу повітряної тривоги. Така швидкість атаки дозволяє припустити, що ворог застосував балістичні ракети, яким треба лише кілька хвилин, якщо їх запускають із тимчасово окупованого Криму, щоб досягти Одеси.

Місцеві телеграм-канали повідомили про прильоти, адже збити таку зброю можуть лише кілька моделей зенітних комплексів, яких, за наявною інформацією, поки що немає у захисників одеського неба.

Станом на 5:50 ранку інформації про те, куди потрапили ракети, а також про руйнування та постраждалих, поки не надходило.

Раніше у Нацполіції попереджали про підвищену небезпеку ракетних ударів та провокацій на вулицях міста 10 квітня 2024 року.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk