В Одесі сильні вибухи: рашисти завдали удару у День визволення міста

10 квітня Одеса відзначає день визволення від німецько-фашистських загарбників. У 2024 році місто відзначає 80-ті роковини цієї події. І саме цього дня продовжувачі справи фашизму у 21-му столітті, рашисти, у своїй манері “привітали” одеситів зі святом.

Приблизно о 5:30 ранку жителів міста розбудили гучні вибухи, що збіглися з включенням сигналу повітряної тривоги. Така швидкість атаки дозволяє припустити, що ворог застосував балістичні ракети, яким треба лише кілька хвилин, якщо їх запускають із тимчасово окупованого Криму, щоб досягти Одеси.

Місцеві телеграм-канали повідомили про прильоти, адже збити таку зброю можуть лише кілька моделей зенітних комплексів, яких, за наявною інформацією, поки що немає у захисників одеського неба.

Станом на 5:50 ранку інформації про те, куди потрапили ракети, а також про руйнування та постраждалих, поки не надходило.

Раніше у Нацполіції попереджали про підвищену небезпеку ракетних ударів та провокацій на вулицях міста 10 квітня 2024 року.