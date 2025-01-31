Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу “Одеське Життя”.
Подробиці розповів в ефірі телемарафону Єдиних новин голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, постраждали приміщення
літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв і музею західного і східного мистецтва, а також філармонії.
Там вибиті вікна і пошкоджені фасади.
Також голова області уточнив дані по одному з трьох постраждалих. Це хлопець 2006 року народження. Він отримав поранення і госпіталізований.
Раніше ми повідомляли, що, за попередніми даними, ціллю ворога був п’ятизірковий готель
, який є однією з найкрасивіших будівель у місті. В результаті будівля пам’ятника архітектури сильно пошкоджена.
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