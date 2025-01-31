обстрел 31 января 2025
Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу “Одеське Життя”. Подробиці розповів в ефірі телемарафону Єдиних новин голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, постраждали приміщення літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв і музею західного і східного мистецтва, а також філармонії. Там вибиті вікна і пошкоджені фасади. Також голова області уточнив дані по одному з трьох постраждалих. Це хлопець 2006 року народження. Він отримав поранення і госпіталізований. Раніше ми повідомляли, що, за попередніми даними, ціллю ворога був п’ятизірковий готель, який є однією з найкрасивіших будівель у місті. В результаті будівля пам’ятника архітектури сильно пошкоджена. Читайте також:

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