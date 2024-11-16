Рани Одеси: прильот, пожежа, повінь (фоторепортаж)

Ми тільки в одному з багатьох постраждалих будинків. Чоловік стоїть, дивіться на роботу рятувальників – вони все ще тут, працюють, хоча минула і ніч, і майже день (інформація на ранок п’ятниці 15 листопада – ред.) і повторює тихо: «Жах! Який жах!»…

Так, черговий жах… Іду у двір, там люди виносять свої речі. Це з тих квартир, в яких знаходитися вже аж ніяк не можна.

– Про яку квартиру ви питаєте? В нас вже її немає, – чую відповідь на чиєсь запитання.

Тетяна та Ірина – місцеві жительки. Теж щось виносять з квартири:

– Що постраждало, питаєте? Та все постраждало. Вся квартира. Майже нічого немає цілого. Та й нічого сухого – теж. Щось змогли винести, та це тільки «щось», не більше, ― розповідає Ірина.

Тетяна додає:

– Не загинули – вже щастя… А все тільки тому, що нас вдома не було. Ми виїхали на дві години в цей час. Слава Богу. Бог нас уберіг. В гостях були, там і побачили відео, що наш будинок горить.

Заходимо усередину (це перший поверх) квартири. Вода все ще ллється: рятувальники кажуть, що на другому поверсі все ще є загроза вогню.

Всередині – жах… Ірина каже:

– От самі бачите – квартира повністю зруйнована. Тут вже стелі немає, а тут – от-от обвалиться… Так що обережно… Підпірна балка обвалилася, все впало, вода продовжує, як самі відчуваєте, текти. Повінь…

Виходимо у двір. Жінки дивляться на другий і третій поверхи:

– Здається, от-от другий поверх на нас обвалиться… Нам плівку хотіли дати, та яка там вже плівка?!.. Більш нічого поки що не обіцяють. Прогнози невтішні: кажуть, наш флігель може все остаточно обвалитися. Це так і може статися. Будинок же дуже старий. І як він після прильоту, пожежі та цієї повені взагалі ще тримається… Жах!..

Дійсно, жах… І це тільки в одному з багатьох зруйнованих житлових будинків…

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Фото авторки