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Рани Одеси: прильот, пожежа, повінь (фоторепортаж)

Рани Одеси: прильот, пожежа, повінь (фоторепортаж)

Історична вулиця в історичному центрі міста… Після жахливої ночі з прильотами її частково перекрито. Не проїдеш. Вже картина під час війни: прильот, пожежа, повінь…

Ми тільки в одному з багатьох постраждалих будинків. Чоловік стоїть, дивіться на роботу рятувальників – вони все ще тут, працюють, хоча минула і ніч, і майже день (інформація на ранок п’ятниці 15 листопада – ред.) і повторює тихо: «Жах! Який жах!»…

Так, черговий жах… Іду у двір, там люди виносять свої речі. Це з тих квартир, в яких знаходитися вже аж ніяк не можна.

Одесса после обстрела 15 ноября
Одесса, Пастера, 15 ноября
центр Одессы после обстрела
Одесса после обстрела 15 ноября, Пастера
Одесса после обстрела 15 ноября, пострадавший дом
Одесса после обстрела 15 ноября, спасатели

– Про яку квартиру ви питаєте? В нас вже її немає, – чую відповідь на чиєсь запитання.

Тетяна та Ірина – місцеві жительки. Теж щось виносять з квартири:

– Що постраждало, питаєте? Та все постраждало. Вся квартира. Майже нічого немає цілого. Та й нічого сухого – теж. Щось змогли винести, та це тільки «щось», не більше, ― розповідає Ірина.

Тетяна додає:

– Не загинули – вже щастя… А все тільки тому, що нас вдома не було. Ми виїхали на дві години в цей час. Слава Богу. Бог нас уберіг. В гостях були, там і побачили відео, що наш будинок горить.

Одесса после обстрела 15 ноября, балкон
Одесса после обстрела 15 ноября, мусор
Одесса после обстрела 15 ноября, потолок
Одесса после обстрела 15 ноября, жильцы пострадавшего дома
Одесса после обстрела 15 ноября, разбитое окно
Одесса после обстрела 15 ноября, балкон
Одесса после обстрела 15 ноября,токна
Одесса после обстрела 15 ноября, дом после пожара
Одесса после обстрела 15 ноября, окно пострадавшего дома
Одесса после обстрела 15 ноября, на балконе
Одесса после обстрела 15 ноября, фасад дома

Заходимо усередину (це перший поверх) квартири. Вода все ще ллється: рятувальники кажуть, що на другому поверсі все ще є загроза вогню.

Всередині – жах… Ірина каже:

– От самі бачите – квартира повністю зруйнована. Тут вже стелі немає, а тут – от-от обвалиться… Так що обережно… Підпірна балка обвалилася, все впало, вода продовжує, як самі відчуваєте, текти. Повінь…

Одесса после обстрела 15 ноября, квартира
Одесса после обстрела 15 ноября, пострадавшая квартира
Одесса после обстрела 15 ноября, внутри
Одесса после обстрела 15 ноября, снаружи
Одесса после обстрела 15 ноября, дом на пастера

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Виходимо у двір. Жінки дивляться на другий і третій поверхи:

– Здається, от-от другий поверх на нас обвалиться… Нам плівку хотіли дати, та яка там вже плівка?!.. Більш нічого поки що не обіцяють. Прогнози невтішні: кажуть, наш флігель може все остаточно обвалитися. Це так і може статися. Будинок же дуже старий. І як він після прильоту, пожежі та цієї повені взагалі ще тримається… Жах!..

Дійсно, жах… І це тільки в одному з багатьох зруйнованих житлових будинків…

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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