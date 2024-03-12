Ракетний удар по Одесі 6 березня: стали відомі імена загиблих

В Одесі попрощалися з військовослужбовцями, які загинули внаслідок удару по місту 6 березня. Їхні імена публікує організація Veterans Hub Odesa.
За повідомленням Veterans Hub Odessa, того дня загинуло дев’ять моряків:
- 26-річний головний старшина Станіслав Хохлов;
- 31-річний старшина 2-ї статті В’ячеслав Васильєв;
- 35-річний молодший сержант Володимир Бутов;
- 37-річний старший матрос Юрій Слепченко;
- 26-річний матрос Петро Корнієнко;
- 27-річний військовослужбовець Андрій Ліхно;
- 38-річний старшина 2-ї статті Микола Тягий;
- 25-річний матрос Віталій Малютін;
- 39-річний старший матрос Олександр Коноваленко.
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Також 11 березня в Одесі проводили в останню путь бійця ЗСУ Олександра Закернічного, який загинув у бою з російськими окупантами та терористами на Харківщині 4 серпня 2023 року, автора книги «Записки добровольця», яка побачила світ вже після смерті її автора, у грудні минулого року.
Нагадаємо, вранці 6 березня рашисти випустили по Одесі балістичну ракету, яка вибухнула на території Одеського порту, коли там знаходилися делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Тоді неофіційно повідомлялося про п’ятьох загиблих і таку ж кількість поранених. Політики та їхнє оточення не постраждали.