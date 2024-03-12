Ракетний удар по Одесі 6 березня: стали відомі імена загиблих

За повідомленням Veterans Hub Odessa, того дня загинуло дев’ять моряків:

26-річний головний старшина Станіслав Хохлов;

31-річний старшина 2-ї статті В’ячеслав Васильєв;

35-річний молодший сержант Володимир Бутов;

37-річний старший матрос Юрій Слепченко;

26-річний матрос Петро Корнієнко;

27-річний військовослужбовець Андрій Ліхно;

38-річний старшина 2-ї статті Микола Тягий;

25-річний матрос Віталій Малютін;

39-річний старший матрос Олександр Коноваленко.

Також 11 березня в Одесі проводили в останню путь бійця ЗСУ Олександра Закернічного, який загинув у бою з російськими окупантами та терористами на Харківщині 4 серпня 2023 року, автора книги «Записки добровольця», яка побачила світ вже після смерті її автора, у грудні минулого року.

Нагадаємо, вранці 6 березня рашисти випустили по Одесі балістичну ракету, яка вибухнула на території Одеського порту, коли там знаходилися делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Тоді неофіційно повідомлялося про п’ятьох загиблих і таку ж кількість поранених. Політики та їхнє оточення не постраждали.