Уночі ворог атакував Одеську область ракетою: подробиці

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Уночі 12 березня протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали дронову атаку на південь України. Вісім цілей було знищено:

2 на Херсонщині,

4 у небі над Миколаївщиною,

ще 2 дрони з півдня летіли в бік Дніпропетровщини, де теж були знищені.

Повідомляється, що влучень не допущено.

Під час цієї атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. Підрозділами ППО ціль знищено над морем.

Нагадаємо, під час нічної масованої атаки в ніч на 11 березня ворог підступно скеровував “шахеди” через житлові квартали та промислові райони Одеської області, що ускладнювало роботу силам ППО. Нашим військовим вдалося збити 10 безпілотників, але внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт.