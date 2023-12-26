«Записки добровольця»: в Одесі видали книгу загиблого на фронті бійця ЗСУ (відео)

Хто такий Олександр Закерничний?

До 24 лютого одесит Олександр Закерничний встиг змінити безліч професій: працював начальником комерційного відділу, інженером з безпеки, журналістом, фотографом і навіть масажистом. До війни чоловік встиг видати й свою першу книгу, під назвою «Синочка».

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр відразу записався добровольцем на фронт.

«Коли розпочалася війна, Олександр не знаходив собі місця, хотів захищати свій дім. Йому, звичайно, було дуже складно, бо він не мав якоїсь військової підготовки. Але він ніколи не скаржився та завжди намагався як одесит зберігати посмішку», – розповідає племінниця Олександра Закерничного Наталія Шевченко.

Про що книга «Записки добровольця»?

Чоловік служив на різних ділянках фронту: у Миколаївській, Донецькій та Харківській областях. Весь цей час Олександр вів щоденник добровольця та публікував свої нотатки у соціальних мережах.

«Дивно, як у нього був час робити всі свої записи. Ця книга – ніби фронтовий репортаж. Це маленькі оповідання, і всі вони дуже різні: є веселі, є страшні, є філософські, є діалоги. І з усіх них складається загальна картина того життя, в якому Олександр опинився», – розповідає Наталія Шевченко.

Уривки із «Записок добровольця»

Багато оповідань Олександра з гумором описують армійські будні добровольців ЗСУ.

«Привезли вечерю. /…/ Спеціально виділений боєць говорить без виразу: – Беремо по одній одиниці м’яса. Беремо по одній одиниці м’яса. Беремо по одній одиниці м’яса. Звучить приблизно як на пляжі: «пахлава медова, холодне пиво, таранька, кукурудза цукрова», – пише Олександр Закерничний.

Але є у «Записках добровольця» також є й жорсткі сцени кровопролитних боїв.

«Відчуття нереальності того, що відбувається, не проходило. Ти чуєш вибухи, адресовані тобі, ти чуєш свист куль і уламків, призначених тобі, після кожного прильоту б’ється в конвульсіях земля, тебе засипає пилом і мерзлими грудками. Ти бачиш обличчя ворога, що направив стовбур у твій бік. Не якогось абстрактного нелюдського кацапа з новин чи телевізійного путіна, а конкретного дядька. /…/ Я почав стріляти, він упав, і я перестав його бачити», – йдеться в одному з оповідань Олександра.

Посмертна презентація

Під час служби автор встиг отримати контузію та кілька разів перехворіти на пневмонію. Незадовго до загибелі Олександр повертався до Одеси на реабілітацію. Тоді доброволець планував самостійно видати книгу своїх оповідань і навіть написав до неї передмову, але закінчити роботу не встиг. Незабаром він знову вирушив на фронт і загинув на початку серпня 2023-го на Харківщині.

Мрію військового виконали родичі: його сестрі та племінниці вдалося підготувати книгу до друку лише за кілька місяців. А нещодавно в Одесі відбулася перша презентація «Записок добровольця».

«Ми були дуже далекі від цього, але почали дізнаватися, як відбуваються презентації книг, познайомилися в Одесі з письменниками та поетами, дізналися багато цікавих творчих людей. Нас дуже багато хто підтримав, допомагав нам», – розповідає племінниця автора Наталія Шевченко.

На презентації книги уривки із «Записок добровольця» зачитували одеський поет Андрій Хаєцький та актор Українського театру Анатолій Головань.

«Першою про презентацію мені написала із США моя знайома письменниця Юля Верба, а потім вже зателефонували рідні Олександра. Попри те, що твори написані легкою мовою, з гумором, читати їх – непросте завдання, тому що ми знаємо, що автора вже немає в живих, і це викликає дуже багато емоцій», – розповідає актор Олександр Головань.

Де можна придбати «Записки добровольця»?

Твори Олександра Закерничного випустили невеликим тиражем – родичі розраховували роздати їх серед друзів автора. Однак перша презентація книги зібрала повну залу, а виданням зацікавилося багато одеситів.

Сім’я автора планує провести ще одну презентацію після Нового року. Поки «Записки добровольця» можна придбати лише на цих заходах, але, можливо, незабаром книга з’явиться і на полицях книгарень.

Докладніше про книгу Олександра Закерничного можна дізнатися у Фейсбуці його племінниці Наталії Шевченко або за телефоном (067) 946 16 13.