Держава продовжує забезпечувати громадян грошовою допомогою у розмірі тисячі гривень, але з суттєвими змінами у механізмі виплат. Відтепер громадяни, яким виповнилося 60 років, матимуть змогу отримати кошти через відділення “Укрпошти” замість банківського переказу.

Про це проінформував очільник уряду Денис Шмигаль.

Нові правила також поширюються на:

осіб з інвалідністю I та II груп, які отримують пенсійні виплати чи соціальну допомогу через банки;

недієздатних громадян, чиї опікуни подають відповідні заяви.

“Ми вдосконалили систему виплат… Зазначені категорії громадян отримають кошти через мережу “Укрпошти”, – зазначається в офіційному повідомленні.

Як це зробити через Укрпошту, ми розповідали в матеріалі: Як отримати тисячу гривень зимової допомоги на Укрпошті: можливі проблеми.

За словами Дениса Шмигаля, уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету на реалізацію програми “Зимова єПідтримка”.

“Це гарантує виконання всіх поданих заявок на отримання допомоги. Громадяни зможуть використати ці кошти на оплату комунальних послуг, медичного обслуговування, освіти та інших потреб”, – наголосив керівник уряду.

Раніше ми розповідали про терміни виплати “єПідтримки” та до якого строку потрібно встигнути її витратити.

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