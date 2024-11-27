«Тисяча Зеленського”: як отримати і на що можна витратити

Виплату тисячі гривень за програмою «Зимова еПідтримка» надаватимуть у період із грудня 2024 року по лютий 2025 року.

Витратити її можна буде до кінця 2025 року, повідомили в Міністерстві економіки.

Про те, звідки гроші і чому їх треба «роздати», читайте у нашій статті: Знову «Вовина тисяча»: куди підуть мільярди і хто скористається виплатою

Як отримати тисячу

Отримати тисячу грн можна буде за допомогою застосунку Дія та картки «Національний кешбек».

Для цього потрібно:

Відкрити картку «Національний кешбек». Її можна відкрити в одному з банків-партнерів програми: ПриватБанк, Monobank, Raiffeisen Bank – Aval, UGB Ukrgasbank, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Глобус Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, БАНК КЛІРІНГОВИЙ ДІМ, Радабанк.

У Дії в розділі «Сервіси» потрібно буде активувати картку «Національного кешбеку».

Далі потрібно буде обрати в застосунку Дія послугу «Зимова еПідтримка».

Подайте заявку на отримання допомоги.

Очікуйте на зарахування коштів.

Примітка: відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 гривень нараховуватися не буде.

Хто може отримати виплати через Укрпошту

Понад два мільйони пенсіонерів і людей з інвалідністю I та II групи можуть отримати виплату в пунктах Укрпошти.

Як повідомили в Укрпошті, вони отримають 1000 гривень разом зі своїми пенсіями та соціальними виплатами.

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через Укрпошту, формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок Дія.

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти, що особливо важливо для маломобільних громадян і жителів сільської місцевості.

Перші виплати будуть разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня.

Як можна використати «Зимову еПідтримку»

Одержувачі допомоги від держави можуть витратити її на оплату українських товарів і послуг, зокрема: