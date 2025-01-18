Государство продолжает обеспечивать граждан денежной помощью в размере тысячи гривен, но с существенными изменениями в механизме выплат. Теперь граждане, достигшие 60 лет, смогут получать деньги через отделение «Укрпочты» вместо банковского перевода.

Об этом проинформировал глава правительства Денис Шмыгаль.

Новые правила также распространяются на:

лиц с инвалидностью I и II групп, получающих пенсионные выплаты или социальную помощь через банки;

недееспособных граждан, чьи опекуны подают соответствующие заявления.

лиц с инвалидностью I и II групп, получающих пенсионные выплаты или социальную помощь через банки; недееспособных граждан, чьи опекуны подают соответствующие заявления. «Мы усовершенствовали систему выплат… Указанные категории граждан получат средства через сеть «Укрпочты», – указывается в официальном сообщении.

Как это сделать через Укрпочту, мы рассказывали в материале: Как получить тысячу гривен зимней помощи на Укрпочте: возможные проблемы.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на реализацию программы «Зимняя еПоддержка».

«Это гарантирует выполнение всех поданных заявок на получение помощи. Граждане смогут использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг, медицинского обслуживания, образования и других нужд», – подчеркнул глава правительства.

Ранее мы рассказывали о сроках выплаты «еПоддержки» и до какого срока нужно успеть её потратить.

Также рекомендуем статью нашего автора Анастасии Епурь: Проверено на себе: как я тратила «тысячу Зеленского»? Оказалось, что потратить деньги зимней помощи не так уж и просто.

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