Громадяни України активно користуються можливістю отримати державну грошову допомогу в розмірі 1000 гривень. Однак слід звернути увагу на обмежені терміни подання заявки.

Відповідно до умов програми “Зимова єДопомога”, заяву на отримання коштів необхідно подати не пізніше 28 лютого 2025 року. Після вказаної дати можливість оформлення виплати буде недоступною.

За інформацією Міністерства економіки України, з початку 2025 року вже понад 11 мільйонів осіб скористалися програмою підтримки, серед яких більше 2,3 мільйона заявок було оформлено на дітей.

Важливо пам’ятати, що термін використання коштів також має часові рамки – гроші потрібно витратити до 31 грудня 2025 року, інакше вони будуть автоматично списані з банківських карток.

Як українці розпоряджаються зимовою допомогою від держави, ви можете прочитати в статті нашої журналістки Анастасії Єпур: Перевірено на собі: як я витрачала “тисячу Зеленського”? І зробити це виявилося не так-то просто.

Також ми розповідали як отримати тисячу гривень зимової допомоги на Укрпошті і можливих проблемах, з якими при цьому можна зіткнутися.

Довідка

“Зимова єДопомога” – це державна програма фінансової підтримки громадян України, спрямована на допомогу населенню в період опалювального сезону. Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень, яку можна витратити на визначені категорії товарів та послуг.

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