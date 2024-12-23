Як отримати тисячу гривень зимової допомоги на Укрпошті: можливі проблеми

Пенсіонери, які отримують пенсії на пошті, також можуть отримати там і зимову допомогу. Як це зробити та які складнощі можуть виникнути – читайте в матеріалі “Одеського Життя”.
Пенсіонери скаржаться на складнощі з отриманням 1000 гривень від програми “Зимова єПідтримка” у відділеннях Укрпошти. До редакції звернулась читачка з Подільського району Одеської області, якій у поштовому відділенні запропонували заповнити декларацію із зазначенням пільг, розміру пенсії та сімейного стану для отримання коштів.
У колл-центрі Укрпошти повідомили, що вперше чують про такі випадки. За їхніми словами, тим, хто отримує пенсію через листоношу або у відділеннях пошти, не потрібно нічого додатково заповнювати. Зимова допомога нараховується автоматично. Поштові відділення лише ведуть накладну, де фіксується факт нарахування 1000 гривень. Від клієнта потрібен тільки підпис у накладній для підтвердження отримання коштів.
Якщо у місцевих поштових відділеннях виникають непорозуміння, представники компанії радять звертатися до операторів “гарячої лінії” Укрпошти за номером (0800) 300-545 або на Урядову лінію – 15-45.
Нагадаємо, засобами «зимової єПідтримки» можна сплатити передплату на газету «Одеське життя». Як це зробити, читайте тут
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