Як в Одесі домагалися запуску котельні: історія одного ОСББ

Текст опублікований на її сторінці у facebook.

Боріться і поборіте. Ми запустили котельню. Ми могли запустити тепло в останній тиждень лютого, але ухвалили рішення, що не будемо цього робити, оскільки опалювальний сезон завершили містом 1 березня. А запуск котельні – це дуже дороге задоволення та клопітке.

Змішані почуття. Система державного управління працює із сильними збоями. ОСББ гарно виглядає на папері та в агітації людей їх створювати. Мета одна: зіпхнути з себе відповідальність за даний конкретний будинок і 200, 300, 500 осіб, які живуть у ньому. Механізм регулювання відносин ОСББ – постачальники комунальних послуг (електрика, де приватна монополія; газ, де монополія держави виламує руки; сміття, де також приватні компанії; вода – приватний монополіст) – держава як гарант життєзабезпечення населення ВІДСУТНІЙ.

Нема навіть на папері цього. Будь-яка проблема індіанців шерифа не стосується.

На мою думку, такого бути не повинно на рівні громади та держави.

Приклад нашого будинку показовий: люди можуть. Але якими силами доводиться захищати свої права на нормальне життя!

У нашому будинку минулого опалювального сезону загинули всі хом’яки, рибки, більшість птахів. Трагедія для дітей. Мерзли старі та діти, не всі мали змогу зняти житло, у квартирах температура ледь перевищувала 12 градусів, світла як додаткового ресурсу опалення не було тижнями через обстріл. Нашому найстаршому мешканцю – 95, блокадник. Нікого це не чухало. НІКОГО.

Біля будинку, у мешканців, вкрадено 189 тис грн, люди змушені були повторно розрахуватися за газ, який сплатили раніше, щоб державо-газовий монополіст дала газ на дахову котельню: вранці гроші – увечері стільці, і не @@іт – ні діти, ні старі, ніхто. ОСББ – приватна неприбуткова компанія, де єдиний механізм регулювання відносин, будь-яких, суд. Ідіть і судіться. Тут сміх зали.

Ми, звісно, подали заяву про розкрадання коштів. Так, ведеться слідство, вже понад півроку, не просто мляво, а вкрай мляво. Все скрізь як було: треба ж дати-треба чекати. Девіз роботи органів не змінюється. Окрім фрази слідчого нашому адвокату: я давно не бачив таких ідеальних документів – більше нічого. Звісно, документи ідеальні! Ми їх вигризли. І що? І нічого! Триває слідство. Півроку йде. Тільки слідчий постійно у відрядженнях. Зайнятий, загалом.

А які юридичні казуси розкрилися під час встановлення прав власності додому! Можна написати докторські дисертації. Якщо кому треба – звертайтесь) пакет дивовижних документів додається: будинок разом із квартирами людей, наприклад, передано у власність приватній юрособі рішенням міської влади. Суд іде паралельно зі слідством. Чергове засідання із залученням нового відповідача 29 листопада, міська рада брикається, залучаємо і БТІ. Хто б міг подумати, що такі прудкі знайдуться в такому будинку.

Ми боремося. Дуже повільно. Люди нікому не потрібні, на жаль. Навіть страшно подумати, що робитимуть ті будинки, де ОСББ і які потрапили під атаки рашистів.

Це важливі питання, про які пишу на прикладі власного будинку. Їх треба ставити владі. І вимагати відповіді у вигляді внесення змін до законодавства на рівні як країни, так і громад.

Поки що те, що змінюють, викликає нецензурну лексику: таке відчуття, що всі ці люди-депутати спілкуються з марсіанами. Нові зміни до закону Про ОСББ ускладнили і так складну ситуацію: хотіли, як краще, вийшло, як завжди. Це просто якийсь капець.

Писатиму у себе про ОСББ частіше. Чомусь інформації небагато і не всі мають нашу наполегливість та можливість знайти адвоката з питань ЖКГ, як змогли знайти ми. Це було везіння чи допомога верхніх сил.

Поки що радіатори у моїй квартирі всі теплі, як і радіатори у квартирах сусідів: ми перемогли.

– Таміло, це мафія, ви нічого не зможете, навіщо це вам? Вони вас задавлять, – лишилося в минулому. Не задавили, хоч самі вони ще живі. Ми продовжуємо…

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