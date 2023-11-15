Депутати міськради голосують за зміни до бюджету: чому збори назвали “профанацією”

Згідно з інформацією на сайті мерії, на порядку денному сьогодні:

внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30 листопада 2022 р. № 1012-VIII “Про бюджет Одеського міського територіального товариства на 2023 рік”.

внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII.

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Як повідомив екоактивіст Владислав Балинський, проекти рішень стали доступні депутатам лише напередодні увечері. А згідно з метаданими, останні зміни до проектів вносилися о 20:10.

“Питання – чи розібралися в цьому вночі самі депутати навіть не стоїть”, – написав активіст.

Також Балінський вказує на деякі моменти, що викликають питання у громадськості:

Перший з них – чи є взагалі повноваження постійної комісії Одеської міської ради щодо планування, бюджету та фінансів вносити поправки до проекту бюджету Одеської територіальної громади?

Друге – у міській цільовій програмі “Безпечне місто Одеса” зникли найменування військових частин. Згідно з наказом Служби Безпеки України від 23.12.2020 № 383 (пункт 1.4.4.), відомості про дійсне найменування з’єднань, військових частин не належать до відомостей про державну таємницю.

Виходить, що простежити шлях виділених грошей наразі не зможуть ні громадськість, ні депутати.

Депутат міськради Ольга Квасніцька також зазначила, що депутати не встигли ознайомитись із проектом рішень, винесених на сьогоднішнє голосування.

“Погоджувальна рада сьогодні о 15:00, які можуть виникнути питання, коли проект ми не бачили? Усі профанація! Головне показати суспільству, що вкотре виділяються кошти на ЗСУ та протести одеситів безпідставні.

Однак питання про дві програми, за якими йдуть кошти не лише на ЗСУ, мають бути предметом вивчення правоохоронних органів, адже доступу до первинних матеріалів депутати не мають, жодна депутатська комісія їх не аналізує!” – написала вона у facebook.

На сайті міськради значиться, що у 2023 році в бюджеті міста на оборону передбачено 1 мільярд 71 мільйон гривень. Але хто гарантує, що ці кошти підуть саме на ЗСУ і саме на те, що потрібно?

Нагадаємо, небайдужі одесити з серпня постійно виходять на мітинги з вимогами до міської та обласної ради спрямовувати всі вільні кошти на ЗСУ та скасувати багатомільйонні тендери, які не є критично важливими під час війни. «Одеське життя» розбиралося, що вже отримав одеський протест, і як на мітингувальників реагує влада.