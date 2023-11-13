У Южному витратять 15 мільйонів гривень на розробку сумнівного плану

Тендер на вибір підрядника, який розробить план просторового розвитку громади, оголосило управління архітектури Южного на початку вересня 2023 року. І завершило, уклавши договір на виконання робіт ще до моменту офіційної закупівлі із компанією-одноденкою, яка була створена за 4 дні до так званого аукціону.

Про це повідомляється на майданчику держзакупівель Prozorro.

Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

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Цікаво, що договір з підрядною фірмою – консорціумом «Бюро землевпорядних послуг», що була єдиним учасником тендеру і став переможцем, був підписаний 23 жовтня, за три дні до сесії Южненьської міськради, де приймали це питання. Сама фірма була створена за чотири дні до оголошення закупівлі.

Зазначимо, що під час останньої сесії Южненьської міськради, 26 жовтня, стало відомо, що цього року з бюджету міста планується виділити 10 млн. грн., інші кошти – наступного року. Однак і цю суму замовник вважає неостаточною, ще 1,5 млн. грн передбачалося виділити додатково.

Глава благодійного фонду «Корпорація Монстрів» Катерина Ножевнікова заявила, що витрачати мільйони на розробку плану розвитку ОТГ під час воєнного стану – недоречно. За її словами, ситуацією вже займаються в УБЕЗ та прокуратурі.

“Сподіваюся, висновки все вже зробили і більше ідіотських тендерів не буде. Але подивимося. Прокидайтеся вже панове. Війна вже давно тут”, – зазначила волонтер.

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