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Проїзд по провулку в центрі Одеси буде закрито до кінця 2025 року

Проїзд по провулку в центрі Одеси буде закрито до кінця 2025 року

В одеській мерії продовжили обмеження руху транспорту по провулку Олександра Ройтбурда (раніше провулку Ляпунових) у центрі міста.

Відповідне розпорядження підписав напередодні одеський міський голова, повідомляє прес-служба міськради.

Як повідомляється, тимчасове закриття руху автотранспорту по провулку Олександра Ройтбурда продовжено у зв’язку з капітальним ремонтом у межах будинку №12.

Заборона руху на цій ділянці діятиме до 30 грудня 2025 року.

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Нагадаємо, заборона на проїзд по зазначеному провулку (тоді він ще називався провулком Ляпунова) була введена ще у лютому 2023 року, а пізніше його продовжили до літа.

Тоді причиною закриття проїзду провулком у центрі Одеси у міськраді називали необхідність «забезпечення безпеки при виконанні негайних стабілізаційних заходів щодо запобігання подальшому розвитку аварійного стану фасадного флігеля житлового будинку».

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