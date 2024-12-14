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Проезд по переулку в центре Одессы будет закрыт до конца 2025 года

Проезд по переулку в центре Одессы будет закрыт до конца 2025 года

В одесской мэрии продлили ограничение движения транспорта по переулку Александра Ройтбурда (ранее – переулку Ляпуновых) в центре города.

Соответствующее распоряжение подписал накануне одесский городской голова, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщается, временное закрытие движения автотранспорта по переулку Александра Ройтбурда продлено в связи с капитальным ремонтом в пределах дома №12.

Запрет движения на этом участке будет действовать до 30 декабря 2025 года.

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Напомним, запрет на проезд по указанному переулку (тогда он еще назывался переулком Ляпунова) был введен еще в феврале 2023 года, а позже его продлили до лета.

Тогда причиной закрытия проезда по переулку в центре Одессы в горсовете называли необходимость «обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома».

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