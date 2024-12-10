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Інфраструктуру Одеси потрібно терміново оновлювати: мер назвав суми в мільярдах

Інфраструктуру Одеси потрібно терміново оновлювати: мер назвав суми в мільярдах

Одеса потребує термінової модернізації системи каналізації, яка була збудована ще за радянських часів. Для заміни зношених труб і оновлення мереж необхідно понад 12 мільярдів гривень. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов на сесії міськради.

Одеса стикається з критичними викликами в інфраструктурній сфері, зокрема щодо системи каналізації та водовідведення. Як зазначає керівництво міста, існуюча система значно застаріла та не відповідає сучасним потребам. Це призводить до регулярних проривів, підтоплення вулиць під час опадів і перевантаження мереж через новобудови, які підключаються до міської інфраструктури.

Для повної заміни зношених каналізаційних труб потрібно понад 12 мільярдів гривень. Зокрема, наголошується, що радянська інфраструктура вже не здатна забезпечувати належний рівень комунальних послуг для зростаючого міста. Крім того, серед основних проблем — недостатня пропускна спроможність системи та відсутність сучасних технологій очищення стічних вод.

Міська влада розробляє план модернізації мереж, але масштаб необхідних робіт вимагає значних фінансових ресурсів. Геннадій Труханов підкреслює, що ці роботи є критично важливими для збереження інфраструктури міста та забезпечення якісних послуг для жителів.

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