Про це повідомили в Одеській міській раді.

За 2024 рік надходження до бюджету міста Одеси від плати за землю становили 784,7 млн грн. З них 457,5 млн грн – орендна плата, сплачена користувачами земельних ділянок, що склало 107,6% від планових показників.

Крім того, за вказаний період від продажу земельних ділянок до бюджету надійшов 51 млн грн, з них 16,3 млн грн – від продажу земель на електронних онлайн-аукціонах.

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У мерії зазначили, що плата за землю (орендна плата та земельний податок) є одним із найважливіших джерел наповнення місцевого бюджету.

У бюджеті Одеси на 2025 рік заплановано надходження з плати за землю в сумі 858,2 млн грн, від продажу земель очікують надходження щонайменше 30 млн грн.

Раніше «Одесская жизнь» повідомляла, що включення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО створило значні бюрократичні перешкоди для управління комунальним майном.