Відповідь на це питання дає депутат Одеської міськради Петро Обухов.

За його словами, земля на території парку «Юність» перебуває у приватній власності, але будувати там не можна.

Ще 2002 року, за мерства Руслана Боделана, частину парку продали в приватну власність. Відтоді власники не змогли там нічого побудувати – люди протестували, не давали ставити паркан.

У 2015-2016 роках міськрада затвердила генплан і зонінг, за якими ця територія офіційно стала парком. Тому будівництво в цій зоні заборонено законом. Навіть якщо хтось із чиновників і захотів би видати дозвіл – це автоматично кримінальна справа.

Власники ділянок неодноразово подавали до суду на мерію, але 2023 року суд чітко визнав: це парк, будівництво неможливе.

«Максимум, що можуть зробити власники – облаштувати особистий парк. Продавці просто намагаються позбутися проблемних ділянок і повернути хоча б частину грошей», – вважає депутат. І закликає не вестися на аферу:

«Якщо вам пропонують купити землю в парку Юність – це марна трата грошей. Будувати там неможливо, і це підтверджено судом».

Нагадаємо, конфлікт навколо спроб забудови парку «Юність» триває вже багато років. Городяни, які живуть у районі парку, вже не раз виходили на акції протесту. Протистояння громадськості із забудовником починалися щоразу після спроб встановити паркан, кілька разів протести закінчувалися бійкою.

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